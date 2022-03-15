Новий день – нові санкції для Росії: кого США покарали цього разу

У США 14 березня розпочалося з введення чергових санкцій проти громадян Росії. Цього разу список нев'їзних товаришів поповнили 11 високопосадовців оборонного сектора РФ.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Що відомо
У новому санкційному пакеті опинився голова Росгвардії Віктор Золотов, директор ФСВТС Дмитро Шугаєв, гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв, а також вісім заступників міністра оборони РФ – А. Криворучко, Т. Іванов, Ю.-Б. Євкуров, Д. Булгаков, Ю. Садовенко, Н. Панков, Р. Цаліков, Г. Жидко.
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Традиційно їм заборонено в'їзд до США, а також із ними заборонено мати ділові відносини. Виявлені їх будуть заморожені.
Санкційний зашморг
- Наскільки виявиться ефективним цей пакет санкцій для того, щоб зупинити війну в Україні, покаже час.
- Останнім часом не минає й дня, щоб якась країна не запровадила якихось санкцій проти Москви. 14 березня одночасно зі США свої санкції запровадила Японія. Як повідомляє ТАРС , тут санкції поширилися на 17 фізичних осіб, серед них депутати Держдуми, власник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі колишнього голови ради директорів банку "Росія" Юрія Ковальчука.
- Дещо раніше Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії за віроломне вторгнення на територію України 24 лютого. Тут удар спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони зачіпають кілька секторів російської економіки.
- 13 березня уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця держава запроваджує санкції за агресію Росії проти України.