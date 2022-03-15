Новий день – нові санкції для Росії: кого США покарали цього разу

Розробники заходів у відповідь на війну дісталися силових відомств агресора

У США 14 березня розпочалося з введення чергових санкцій проти громадян Росії. Цього разу список нев'їзних товаришів поповнили 11 високопосадовців оборонного сектора РФ.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Що відомо

У новому санкційному пакеті опинився голова Росгвардії Віктор Золотов, директор ФСВТС Дмитро Шугаєв, гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв, а також вісім заступників міністра оборони РФ – А. Криворучко, Т. Іванов, Ю.-Б. Євкуров, Д. Булгаков, Ю. Садовенко, Н. Панков, Р. Цаліков, Г. Жидко.

Традиційно їм заборонено в'їзд до США, а також із ними заборонено мати ділові відносини. Виявлені їх будуть заморожені.

Санкційний зашморг