США могут ограничить Украину в использовании их оружия против РФ – чего боятся

США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Так, США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия. Соединенные Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.

Об этом сообщает Reuters.

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"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки украинцам", – отметил американский военный.

Другой эксперт заявил, что Вашингтон и Киев имеют общее понимание использования надежных методов оружия, предоставленных Западом.

Отмечается, что в администрации Джо Байдена рассматривают возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько сотен километров. Но этому пытается помешать РФ.

России не удастся сорвать поставки оружия в Украину — Салливан

В Белом доме считают, что Россия не сможет помешать Соединенным Штатам предоставлять военную помощь Украине. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы имеем диверсифицированную и устойчивую цепь поставки оружия в Украину. Поэтому даже если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения это не остановит военную помощь, которую мы оказываем", — отметил Салливан.

Он сказал об этом, отвечая на вопрос о заявлениях Минобороны РФ, что российские войска якобы уничтожили крупную партию западного оружия. Советник Белого дома уточнил, что не располагает подобной информацией и не консультировался по этому поводу с украинской стороной.

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