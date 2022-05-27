США можуть обмежити Україну у використанні їхньої зброї проти РФ – чого бояться

США хочуть від України обмежень щодо використання зброї проти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Так, США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї. Сполучені Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.

Про це повідомляє Reuters.

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"У нас є занепокоєння стосовно ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв’язувати руки українцям", – зазначив американський військовий.

Інший експерт заявив, що Вашингтон та Київ мають спільне розуміння використання надійних методів зброї, наданих Заходом.

Зазначається, що в адміністрації Джо Байдена розглядають можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може завдавати ударів на кілька сотень кілометрів. Але цьому намагається завадити РФ.

Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України — Салліван

У Білому домі вважають, що Росія не зможе завадити Сполученим Штатам надавати військову допомогу Україні. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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"Ми маємо диверсифікований та стійкий ланцюг постачання зброї в Україну. Тож навіть якщо росіяни зможуть поцілити і вразити якийсь вантаж на території України, зі стратегічної точки зору це не зупинить військову допомогу, яку ми надаємо", — зазначив Салліван.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання про заяви Міноборони РФ, що російські війська нібито знищили велику партію західної зброї. Радник Білого дому уточнив, що не має подібної інформації та не консультувався з цього приводу з українською стороною.

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