США отзовут всех дипломатов из Киева в кратчайшие сроки. СМИ назвали термины

Дипломатов готовятся вывезти в течение ближайших 24-48 часов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Белом доме планируют отозвать всех своих дипломатов, которые сейчас находятся в Киеве. Это связано с угрозой полномасштабного вторжения РФ на территории Украины.

Об этом сообщает американская телекомпания CBS.

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"Как стало известно, администрация Байдена готовится вывезти весь персонал США из Киева в ближайшие 24-48 часов", — говорится в сообщении.

Угроза со стороны России

Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

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