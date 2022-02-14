США відкличуть усіх дипломатів із Києва у найкоротший термін. ЗМІ назвали терміни

Дипломатів готуються вивезти протягом найближчих 24-48 годин/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Білому домі планують відкликати усіх своїх дипломатів, які нині перебувають у Києві. Це пов'язано з загрозою повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє американська телекомпанія CBS.

Деталі

"Як стало відомо, адміністрація Байдена готується вивезти весь персонал США з Києва протягом найближчих 24-48 годин", — йдеться в повідомленні.

Загроза з боку Росії

Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань. Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

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