США відкличуть усіх дипломатів із Києва у найкоротший термін. ЗМІ назвали терміни

Дипломатів готуються вивезти протягом найближчих 24-48 годин/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Білому домі планують відкликати усіх своїх дипломатів, які нині перебувають у Києві. Це пов'язано з загрозою повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
Про це повідомляє американська телекомпанія CBS.
Деталі
"Як стало відомо, адміністрація Байдена готується вивезти весь персонал США з Києва протягом найближчих 24-48 годин", — йдеться в повідомленні.
Загроза з боку Росії
- Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україніможе статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуаціїтоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.