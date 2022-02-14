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США відкличуть усіх дипломатів із Києва у найкоротший термін. ЗМІ назвали терміни

Володимир Козир
14 лютого, 01:06
Таке рішення прийняте через загрозу нападу РФ

Дипломатів готуються вивезти протягом найближчих 24-48 годин/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Білому домі планують відкликати усіх своїх дипломатів, які нині перебувають у Києві. Це пов'язано з загрозою повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє американська телекомпанія CBS.

Деталі

"Як стало відомо, адміністрація Байдена готується вивезти весь персонал США з Києва протягом найближчих 24-48 годин", — йдеться в повідомленні.

Загроза з боку Росії

  • Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україніможе статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
  • Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуаціїтоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

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