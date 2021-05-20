США ожидают перемирия между Израилем и Палестиной. Блинкен поговорил со стороной конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что Израилю требуется некоторое время для завершения операции в Газе

Энтони Блинкен и Габи Ашкенази. Коллаж

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ожидают деэскалации на пути к прекращению огня в районе сектора Газа.

Об этом он сказал во время разговора с главой МИД Израиля Габи Ашкенази, написал Блинкен в Twitter.

"Поговорил с главой МИД Израиля Габи Ашкенази об усилиях по прекращению насилия в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа, унесшего жизни израильских и палестинских граждан, включая детей", - сообщил госсекретарь.

Скриншот со страницы Блинкена

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Как пишет Аxios со ссылкой на израильского чиновника, Ашкенази сказал Блинкену, что у Израиля есть несколько военных целей в Газе, поэтому им нужно больше времени для завершения операции.

Напомним, в секторе Газа от ударов Армии обороны Израиля погибли не менее 227 человек.

Также ранее израильский политик, востоковед Ксения Светлова ответила на шесть сложных вопросов по израильско-палестинскому конфликту.