У США есть 18 сценариев на случай вторжения РФ в Украину – Нуланд

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Белый дом подготовил 18 санкционных сценариев реагирования на случай полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Об этом она сказала в интервью Financial Times.

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Нуланд не сообщила детали этих сценариев, но подчеркнула, что "США с союзниками готовы быстро причинить России острую боль, если она пойдет на этот шаг".

По ее словам, санкции США и Европы в отношении России могут отличаться. Нуланд уверяет, что Белый дом склоняется к дипломатическому разрешению ситуации, поскольку стороны "услышали друг друга" и теперь для достижения конкретных, юридически обязывающих соглашений требуется больше времени.

"Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров и будет вести дискуссии по ряду вопросов, но выбор за Путиным", — подчеркнула Нуланд.

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Угроза вторжения РФ в Украину