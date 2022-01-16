У США есть 18 сценариев на случай вторжения РФ в Украину – Нуланд

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Белый дом подготовил 18 санкционных сценариев реагирования на случай полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.
Об этом она сказала в интервью Financial Times.
Нуланд не сообщила детали этих сценариев, но подчеркнула, что "США с союзниками готовы быстро причинить России острую боль, если она пойдет на этот шаг".
По ее словам, санкции США и Европы в отношении России могут отличаться. Нуланд уверяет, что Белый дом склоняется к дипломатическому разрешению ситуации, поскольку стороны "услышали друг друга" и теперь для достижения конкретных, юридически обязывающих соглашений требуется больше времени.
"Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров и будет вести дискуссии по ряду вопросов, но выбор за Путиным", — подчеркнула Нуланд.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Также в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- А советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Кроме того, CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.