США мають 18 сценаріїв на випадок вторгнення РФ в Україну – Нуланд

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Білий дім підготував 18 санкційних сценаріїв реагування на випадок повномасштабного російського вторгнення на територію України.

Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times.

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Нуланд не повідомила деталі цих сценаріїв, але наголосила, що "США з союзниками готові швидко завдати Росії гострого болю, якщо вона піде на цей крок".

За її словами, санкції США та Європи стосовно Росії можуть відрізнятися. Нуланд запевняє, що Білий дім схиляється до дипломатичного вирішення ситуації, оскільки сторони "почули один одного" і тепер для досягнення конкретних угод, що зобов'язують, потрібно більше часу.

"Ми сподіваємося і очікуємо, що Москва залишиться за столом переговорів і вестиме дискусії з низки питань, але вибір за Путіним", – наголосила Нуланд.

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