США припугнули РФ санкциями – Лавров заговорил о нервном срыве

В Москве все сложнее подбирать слова к инициативам сенаторов США / Коллаж "Сегодня"

Законопроект демократов США под названием "Защита суверенитета Украины", который 12 января поступил в Сенат в ожидании вторжения российской армии в Украину, совсем не понравился Москве. Теперь уже тяжело подбирая дипломатические обозначения возмутился глава МИД России Сергей Лавров, который значится в новом санкционном списке.

Его слова передает агентство "Интерфакс".

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Нервный срыв

"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", – сказал Лавров в эфире российского Первого канала.

Глава внешнеполитического ведомства России продолжил: "Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести".

Напомним, законопроект, который после принятия заработает в случае вторжения войск России на территорию Украины, предусматривает введение санкций против:

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президента России Владимира Путина,

премьер-министра России Михаила Мишустина,

главы МИД РФ Сергея Лаврова,

министра обороны РФ Сергея Шоягу,

начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова

командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

В ожидании ответа

Законопроект был подготовлен и передан в Сенат США за несколько дней до получения Москвой обещанного письменного ответа от США и НАТО на гарантии безопасности России от всех вокруг. Лавров тоже ждет этот ответ, хотя официальные представители США и НАТО уже не один раз в устной форме Кремлю отказали.

"Американцы нам обещали постараться – но мы им сказали, что стараться надо очень сильно: сделать свои встречные предложения на следующей неделе", – сказал Лавров во время выступления на Первом канале.

По словам министра, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию, а потом все участники переговоров – российские дипломаты и военные – пойдут докладывать Владимиру Путину.

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"После чего мы будем докладывать вместе с министром обороны президенту РФ, поскольку мы действуем по его прямому поручению, это его инициатива", – объяснил Лавров схему донесения отказа до хозяина Кремля.

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