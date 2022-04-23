США проведут встречу по вопросам безопасности Украины: приглашены 40 стран

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министры обороны и высшие генералы 20 стран уже приняли приглашение приехать на встречу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пентагон пригласил 40 союзников встретиться в Германии на следующей неделе, чтобы обсудить долгосрочные потребности Украины в области безопасности.

Об этом пишет AFP.

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Что будет обсуждаться

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министры обороны и высшие генералы 20 стран, входящих и не входящих в НАТО, уже приняли приглашение министра обороны США Ллойда Остина на встречу во вторник, 26 апреля, на авиабазе Рамштайн в западной Германии.

Он назвал встречу "консультацией", где будут рассматриваться вопросы о том, как партнеры Украины могут способствовать укреплению ее военной мощи после окончания войны.

"Речь идет в основном о модернизации и обеспечении того, чтобы их вооруженные силы (Украины – ред.) оставались мощными и способными двигаться вперед. Речь идет не о гарантиях безопасности, а об их фактическом военном положении", – сказал он.

Кирби сказал, что страны обсудят, как они могут продолжать помогать Украине с текущими потребностями, а также какое оружие могут поставлять различные партнеры по мере развития войны. По его словам, встреча будет проходить не под эгидой НАТО и необязательно приведет к немедленным конкретным результатам.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать, но это не так. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Джо Байден.

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