США рассказали, как усилят бронированный кулак Европы

И с американским контингентом у Путина пошло что-то не так... / Коллаж "Сегодня"
США оставят в Европе на неопределенное время свой 100-тысячный военный континент. Вывод этих войск напрямую зависит от поведения международного военного преступника Владимира Путина. А если он продолжит угрожать своим европейским соседям, то контингент может быть увеличен.
Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на несколько официальных лиц в Вашингтоне.
Что известно
Ожидается, что США сохранят 100 000 военнослужащих в Европе в обозримом будущем, если только Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.
Чиновники добавили, что это число может временно увеличиться, если НАТО решит проводить больше военных учений в регионе. Также США могут увеличить количестве своих военных баз в Европе, если изменится обстановка в плане безопасности. По словам официальных лиц, эти планы рассматриваются после встречи главнокомандующих вооруженных сил НАТО, которая недавно прошла в Брюсселе.
Усилили границы ЕС
Сообщается, что США увеличили свой общий контингент сил в Европе с примерно 60 000 военнослужащих до вторжения России в Украину до примерно 100 000 сейчас. Американские военные усилили свои позиции вдоль восточного фланга Европы, для поддержки НАТО и дальнейшего сдерживания России.
Обстановка
- По данным американской газеты The Washington Post, США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов.
- Спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что очередной пакет оборонной поддержки для Украины будет содержать вооружение и технику общей суммой около $100 миллионов.
- Президент США Джозеф Байден публично высказался в поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако при этом он сделал намек в адрес Украины. На выступление в Розовом саду Белого дома американский лидер вышел в галстуке цветов украинского флага.