Байден поддержал Швецию и Финляндию на пути в НАТО, а намекнул на Украину

На встрече с лидерами двух стран поднималась тема войны в Европе

Президент США Джо Байден выступил с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Швеции Магдаленой Андерссон / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент США Джозеф Байден публично высказался в поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако при этом он сделал намек в адрес Украины. На выступление в Розовом саду Белого дома американский лидер вышел в галстуке цветов украинского флага.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно

После того, как президент США Джо Байден объявил о полной поддержке Соединенными Штатами заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО, он заявил, что его администрация немедленно передает Конгрессу США отчеты о вступлении обеих стран в НАТО.

"Сегодня моя администрация представляет Конгрессу Соединенных Штатов отчеты о вступлении обеих стран в НАТО, чтобы Сенат мог эффективно и быстро перейти к консультированию и согласию с договором", — сказал Байден.

Также он заявил, что на сегодня Швеция и Финляндия координируют свои действия с НАТО по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

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В США не менее двух третей Сената должны проголосовать за утверждение новых государств-членов оборонительного альянса. Точно так же законодательные органы всех 30 нынешних членов должны одобрить новых кандидатов в члены НАТО.

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