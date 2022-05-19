Байден поддержал Швецию и Финляндию на пути в НАТО, а намекнул на Украину

Президент США Джозеф Байден публично высказался в поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако при этом он сделал намек в адрес Украины. На выступление в Розовом саду Белого дома американский лидер вышел в галстуке цветов украинского флага.
Об этом сообщает CNN.
Что известно
После того, как президент США Джо Байден объявил о полной поддержке Соединенными Штатами заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО, он заявил, что его администрация немедленно передает Конгрессу США отчеты о вступлении обеих стран в НАТО.
"Сегодня моя администрация представляет Конгрессу Соединенных Штатов отчеты о вступлении обеих стран в НАТО, чтобы Сенат мог эффективно и быстро перейти к консультированию и согласию с договором", — сказал Байден.
Также он заявил, что на сегодня Швеция и Финляндия координируют свои действия с НАТО по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.
В США не менее двух третей Сената должны проголосовать за утверждение новых государств-членов оборонительного альянса. Точно так же законодательные органы всех 30 нынешних членов должны одобрить новых кандидатов в члены НАТО.
Путь в НАТО
- Без сомнений, что Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако данный процесс собирается тормозить Турция.
- Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.
- По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.
- Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.