1:0 в пользу Турции – как проходит прием Швеции и Финляндии в НАТО

СМИ пишут, что Анкара ставит свои жесткие условия

Сейчас все зависит от Эрдогана / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свою игру с принятием в НАТО новых членов – Финляндии и Швеции. Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран.

Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

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Что известно

Постпреды стран НАТО 18 мая провели встречу, чтобы сразу начать переговоры о принятии Финляндии и Швеции в организацию. Утром генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство их стран в альянсе.

"Возражения со стороны Анкары сорвали голосование", сообщила британская газета.

Издание указывает, что из-за этой ситуации НАТО, вероятно, не сможет согласовать первый этап рассмотрения заявок Финляндии и Швеции в течение одной или двух недель, как изначально планировал генсек альянса Йенс Столтенберг.

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