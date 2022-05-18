1:0 на користь Туреччини – як проходить прийом Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав свою гру з прийняттям до НАТО нових членів – Фінляндії та Швеції. Анкара заблокувала початок розгляду заяв цих країн.
Про це повідомляє видання The Financial Times з посиланням на обізнане джерело.
Що відомо
Постпреди країн НАТО 18 травня провели зустріч, щоб розпочати переговори про прийняття Фінляндії та Швеції в організацію. Вранці генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв у Брюсселі у послів Фінляндії та Швеції заявки на членство їхніх країн в альянсі.
"Заперечення з боку Анкари зірвали голосування" , повідомила британська газета.
Видання вказує, що через цю ситуацію НАТО, ймовірно, не зможе погодити перший етап розгляду заявок Фінляндії та Швеції протягом одного або двох тижнів, як спочатку планував генсек альянсу Йенс Столтенберг.
Питання торгівлі
- Агентство Bloomberg з посиланням на неназваних турецьких офіційних осіб повідомляло, що влада Туреччини замість згоди на членство Швеції та Фінляндії в НАТО вимагає, зокрема, скасування європейськими країнами обмежень на експорт зброї, а також скасування санкцій США за придбані російські системи С-400.
- Офіційна версія відмови Анкари – Швеція є "інкубаційним центром терористичних організацій", оскільки дала притулок сотням представників забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.
- Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "ответну реакцію " Кремля .
- Влада Швеції та Фінляндії 15 травня офіційно оголосила про рішення відмовитися від нейтрального статусу та подати заявки на вступ до НАТО .