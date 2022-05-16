Злякався? Путін видав перший пакет загроз Фінляндії та Швеції щодо НАТО

Глава Кремля вже пообіцяв країнам реакцію у відповідь

Володимир Путін пригрозив Фінляндії та Швеції через вступ в НАТО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін стримано висловився про планах Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Глава Кремля заявив, що для Росії це не має безпосередньої загрози. А проблем із цими державами у Москви немає.

Про це Путін заявив на саміті ОДКБ у Кремлі.

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Водночас президент РФ пригрозив, що такі дії Фінляндії та Швеції викличуть відповідальну реакцію.

"У Росії немає проблем із цими державами. Безпосередньої загрози у розширенні за рахунок цих країн для Росії не створюється. Але. Розширення військової інфраструктури на цю територію безумовно викличе нашу реакцію у відповідь. І якою вона буде – ми дивитимемося виходячи з тих загроз, які створюватимуться. Загалом проблеми створюються на голому місці" , – сказав Путін.

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Росія загрожує Фінляндії та Швеції через НАТО

14 травня заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що у Москви виникають питання у зв'язку з фактичною відмовою Фінляндії та Швеції від без'ядерного статусу у зв'язку з можливим вступом до НАТО. "Це нова реальність, яку ми маємо враховувати. Виникає питання з негативними ядерними гарантіями для цих держав", – цитує цього діяча російське агенція "Інтерфакс".

На день раніше перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що "як тільки Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО і підрозділи Альянсу будуть там, ці території стануть можливою метою для російських військових".

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