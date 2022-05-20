США розповіли, як посилять броньований кулак Європи

І з американським контингентом у Путіна пішло щось не так... / Колаж "Сьогодні"

США залишать у Європі на невизначений час свій 100-тисячний військовий континент. Виведення цих військ безпосередньо залежить від поведінки міжнародного військового злочинця Володимира Путіна. А якщо він продовжуватиме загрожувати своїм європейським сусідам, то контингент може бути збільшений.

Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на кілька офіційних осіб у Вашингтоні.

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Що відомо

Очікується, що США збережуть 100 000 військовослужбовців у Європі в найближчому майбутньому, якщо тільки Росія не піде на ескалацію і не загрожуватиме Швеції, Фінляндії або членам НАТО.

Чиновники додали, що це число може тимчасово збільшитись, якщо НАТО вирішить проводити більше військових навчань у регіоні. Також США можуть збільшити кількість своїх військових баз у Європі, якщо зміниться ситуація у плані безпеки. За словами офіційних осіб, ці плани розглядаються після зустрічі головнокомандувачів збройних сил НАТО, яка нещодавно відбулася у Брюсселі.

Підсилили кордони ЄС

Повідомляється, що США збільшили свій загальний контингент сил у Європі з приблизно 60 000 військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до 100 000 зараз. Американські військові посилили свої позиції вздовж східного флангу Європи для підтримки НАТО та подальшого стримування Росії.

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Обстановка