США ударили санкциями по крупнейшему производителю микросхем РФ

На российскую сферу технологий наложили санкции / Фото: Коллаж: Сегодня

США ввели новые санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, нацеленные на операторов технологического сектора. Как сообщает Министерство финансов США, это сделано для того, чтобы не дать Москве уклониться от санкций и расширить санкционные полномочия Вашингтона.

"США продолжает накладывать серьезные санкции на Россию за неспровоцированную и неоправданную войну против Украины, направив их на операторов в российском технологическом секторе, чтобы предотвратить его уклонение от многосторонних санкций и закупаемых критических западных технологий", — говорится в заявлении.

В список попали 21 юридическое и 13 физических лиц, имеющих отношение к технологическим компаниям, которые играют важную роль в военной машине Российской Федерации. Санкции введены в том числе против акционерного общества "Микрон", крупнейшего российского производителя и экспортера микроэлектроники и крупнейшего в России производителя микросхем.

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Минфин также определил, что три новых сектора экономики Российской Федерации подлежат санкциям.

"Минфин расширил санкционные власти для включения аэрокосмических, морских и электронных секторов российской экономики. Сегодняшние акции являются частью всеобъемлющего ответа на ограничение секторов, которые необходимы для обеспечения продолжающегося вторжения Путина в Украину", — говорится в заявлении.

Санкции Великобритании

Великобритания также ввела дальнейшие санкции против 12 российских граждан и две медийные организации, сообщает CNN.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс сказала, что санкции направлены на "российских пропагандистов и государственные СМИ, которые распространяют ложь о незаконном вторжении Путина в Украину".

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В числе людей, попавших под санкции, оказались, в частности, известный российский журналист и телеведущий Сергей Брилев и руководитель международного радиовещания "Спутник" Антон Анисимов.

Брилев, который является заместителем директора государственных российских СМИ, обвиняется правительством Великобритании в активном участии в "распространении дезинформации Кремля о вторжении России в Украину". Брилев, ранее живший в Великобритании, больше не сможет получить доступ к любому из его активов этой стране или продолжить деловые отношения.

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