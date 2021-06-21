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США и ЕС ввели новые санкции против Беларуси: в списке – семья Лукашенко

21 июня, 17:19

Татьяна Очеретяная

Санкции вводят из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича

Под санкции попали люди, которые поддерживают Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

США ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.

Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Под санкции США попали такие организации:

Кто еще под санкциями США:

Как сообщает "Радио Свобода", санкции затронут членов семьи Лукашенко, поддерживающих его журналистов, бизнесменов и других лиц, а также государственные компании.

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ЕС одобрил санкции в отношении предприятий:

Какие физлица под санкциями ЕС:

Напомним, на прошлой неделе совет ЕС по иностранным делам договорился о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси в трех сферах – калийные удобрения, банковское дело и нефть.

Отдельно Евросоюз вводит санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Тем временем Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями:

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