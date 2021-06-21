США и ЕС ввели новые санкции против Беларуси: в списке – семья Лукашенко

Под санкции попали люди, которые поддерживают Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

США ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.

Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Под санкции США попали такие организации:

КГБ;

ГУБОПиК МВД;

внутренние войска;

УВД Бреста;

тюрьма на Окрестина;

Кто еще под санкциями США:

Александр Астрейко;

Ольга Дорошенко;

Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко);

Андрей Гуржий;

Михаил Гриб (начальник милиции Минска);

Наталья Кочанова (спикер верхней палаты парламента);

Сергей Калиновский (замминистра юстиции);

Николай Карпенков;

Светлана Кацубо;

Александр Лосякин;

Игорь Плышевский;

Марина Рахманова;

Андрей Швед;

Ирина Целиковец;

Иван Тертель (экс-глава КГБ);

Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").

Как сообщает "Радио Свобода", санкции затронут членов семьи Лукашенко, поддерживающих его журналистов, бизнесменов и других лиц, а также государственные компании.

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ЕС одобрил санкции в отношении предприятий:

МАЗ;

БелАЗ;

"Белаэронавигация";

Bremino Group;

Globalcustom;

Новая нефтяная компания;

Logex и Sohra.

Какие физлица под санкциями ЕС:

Олег Гайдукевич;

Николай Карпенков;

Геннадий Давыдько;

помощник прокурора Алина Касьянчик;

министр обороны Виктор Хренин;

журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко;

пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова;

бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Напомним, на прошлой неделе совет ЕС по иностранным делам договорился о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси в трех сферах – калийные удобрения, банковское дело и нефть.

Отдельно Евросоюз вводит санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Тем временем Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями: