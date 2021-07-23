Такого не было со Второй мировой: Германия понесла колоссальные убытки из-за смертоносных потопов

Более полугода нужно, чтобы полностью восстановить пострадавшую от ливней железную дорогу Германии

Большая вода принесла большие убытки - в миллиарды долларов / Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

Большая вода в Германии уничтожила железные дороги. Власти признали, что в результате недавно обрушившихся ливней страна впервые столкнулась со столь масштабными разрушениями. Их можна сравнить с последствиями Второй мировой войны. Ущерб от стихии основного железнодорожного оператора – концерна Deutsche Bahn – оценивается в 1,3 млрд евро.

Об этом сообщает DW.

"Нам предстоит невероятная работа. С разрушениями инфраструктуры таких масштабов, произошедшими одновременно, мы не сталкивались еще никогда", – сказал на пресс-конференции Фолькер Хенчель, глава отдела Deutsche Bahn.

Наводнением, вызванным ливнями, были разрушены более 50 мостов. Кроме того, от селевых потоков пострадали вокзалы и платформы, 180 железнодорожных переходов, почти 40 переводных стрелочных механизмов и более 1000 проводных и сигнальных мачт. А также повреждены энергоблоки, лифты и осветительные установи на станциях.

Наводнение подмыло десятки мостовых переходов / Фото Reuters, Wolfgang Rattay

Хенчель отметил, что быстрого восстановления железной дороги ожидать не стоит. Помимо обновления поврежденных участков и строений, решено возвести защитные дамбы, чтобы следующая стихия не закончилась новыми разрушениями. Рассматриваются варианты переноса рельс подальше от рек там, где они ушли под воду.

В Deutsche Bahn полагают, что до конца 2021 года удастся восстановить нормальное железнодорожное сообщение всего лишь на 80% пострадавшей территории.

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Напомним, в результате разрушительного наводнения, случившегося на западе Германии после проливных дождей в середине июля и затронувшего в первую очередь федеральные земли Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, погибли как минимум 175 человек.

В последние недели многие страны Европы пострадали от наводнения, вызванного сильными дождями. В Бельгии в результате наводнения погиб 31 человек, более сотни считаются пропавшими без вести.