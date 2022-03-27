"Талибан" имеет свои планы на Россию – Гордон

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На контролируемые Российской Федерацией территории начали претендовать страны, чьей частью были эти территории. Также и другие страны заявляют свои претензии, может заявить и "Талибан".

Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову в рамках проекта "Время побеждать" на канале "Украина 24".

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"Интересная ситуация"

По словам журналиста, в Грузии "правит" дружественный Российской Федерации режим.

"Молдова боится. Но я не исключаю, что в один день все посыпется у России. Я внимательно слежу за "Талибаном", который стоит в южном подбрюшье России – у него есть свои планы. Я наблюдаю за Молдовой, Японией. Посмотрите, какие шаги предпринимает Япония. Я вам скажу, что отрезанный от материка Кенингсберг, который называется Калининградом... Там тоже интересная ситуация. Как долететь туда, как добраться туда россиянам? Большая проблема", – заявил Гордон.

Он также отметил, что пока что россиян пускают за границу, но не исключено, что это скоро закончится:

"Я думаю, что скоро никуда и никто летать не будет, ездить не будет, порты все закроют, железнодорожное сообщение закроют. Поэтому Россия будет сидеть в ж*пе и дышать своим газом".

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Напомним, Дмитрий Гордон ранее предупреждал россиян, что у них остался последний шанс сбросить Путина, иначе Россия больше не сможет вернуться к цивилизации.

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