"Талібан" має свої плани на Росію – Гордон

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На контрольовані Російською Федерацією території почали претендувати країни, чиєю частиною були ці території. Свої претензії може заявити й "Талібан".

Про це розповів журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову в проєкті "Час перемагати" на каналі "Україна 24".

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"Цікава ситуація"

За словами журналіста, у Грузії "править" дружній Російській Федерації режим.

"Молдова боїться. Але я не виключаю, що одного дня все почне сипатися в Росії. Я уважно стежу за "Талібаном", який стоїть у південному підчерев'ї Росії – у нього є свої плани. Я спостерігаю за Молдовою, Японією. Подивіться, які кроки робить Японія. Я вам скажу, що відрізаний від материка Кенігсберг, який має назву Калінінград... там теж цікава ситуація. Як долетіти туди, як дістатися туди росіянам? Велика проблема", – заявив Гордон.

Він також зазначив, що наразі росіян пускають за кордон, але ймовірно, що це незабаром закінчиться:

"Я думаю, що скоро нікуди і ніхто літати не буде, їздити не буде, порти всі закриють, залізничне сполучення закриють. Тому Росія сидітиме в д*пі й дихатиме своїм газом".

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Нагадаємо, Дмитро Гордон раніше попереджав росіян, що в них залишився останній шанс скинути Путіна, інакше Росія більше не зможе повернутися до цивілізації.

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