ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації

Резолюцію було прийнято 15 березня

Представники Молдови не брали участі у складанні цієї поправки. Колаж "Сьогодні"

ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Про це повідомляє Eurointegration.

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Члени ПАРЄ підтримали резолюцію, а остаточне рішення буде ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 17 березня. Повідомляється, що ПАРЄ одноголосно затвердила поправку про те, щоби офіційно визнати Придністров'я зоною російської окупації.

Варто зазначити, що представники Молдови не брали участі у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти голосування.

"РФ здійснила акт військової агресії проти Республіки Молдова і, відповідно, окупацію Придністровського району", – таке формулювання запропонували члени ПАРЄ.

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Нагадаємо, Кремль вирішив втягнути у свої криваві ігри та Молдову, яка на тлі війни в Україні 3 березня підписала заявку про вступ до Євросоюзу Придністровський регіон Молдови, який не підконтрольний офіційному Кишиневу з 1990 року і контролюється Росією, вимагає від Молдови визнати його "незалежність".

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