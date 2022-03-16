ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації

ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.
Про це повідомляє Eurointegration.
Деталі
Члени ПАРЄ підтримали резолюцію, а остаточне рішення буде ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 17 березня. Повідомляється, що ПАРЄ одноголосно затвердила поправку про те, щоби офіційно визнати Придністров'я зоною російської окупації.
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Варто зазначити, що представники Молдови не брали участі у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти голосування.
"РФ здійснила акт військової агресії проти Республіки Молдова і, відповідно, окупацію Придністровського району", – таке формулювання запропонували члени ПАРЄ.
Нагадаємо, Кремль вирішив втягнути у свої криваві ігри та Молдову, яка на тлі війни в Україні 3 березня підписала заявку про вступ до Євросоюзу Придністровський регіон Молдови, який не підконтрольний офіційному Кишиневу з 1990 року і контролюється Росією, вимагає від Молдови визнати його "незалежність".
Обстановка
- Зараз Молдова приймає у себе десятки тисяч біженців із України, що створює деякі проблеми. Країна виявилася неготовою до потоку сусідів, проте вона продовжує приймати українців.
- В Україні не виключають, що міжнародний злочинець Володимир Путін захоче перекинути підрозділи, розквартовані на російській військовій базі у Придністров'ї.
- Щоб ускладнити це завдання, 4 березня на кордоні України з невизнаною освітою Придністров'я було підірвано міст.