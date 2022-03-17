Президентка Молдови вимагає від РФ вивести окупаційні війська з Придністров'я

Президентка Молдови Майя Санду вкотре вимагає від Російської Федерації вивести війська з території окупованого Придністров'я.
Про це пише NewsMaker.
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Коментуючи резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, Майя Санду наголосила, що Кишинів завжди наполягав і продовжує наполягати на виведенні військ РФ з придністровського регіону в Молдові.
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"Ми завжди вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали і продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів", — сказала Санду.
Крім того, вона зазначила, що роль Кремля в придністровському конфлікті — ні для кого не секрет.
"Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. І ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", — наголосила президентка Молдови.
У Сумській області орудують окупанти
У середу, 16 березня, в Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області тривали серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села страждають від мародерства. Ворог краде та вбиває худобу, а також проводить обшуки в будинках.
За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, учора серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс в районі Тростянця — артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.
У Боромлі українським захисникам вдалося знищити кілька САУ і "Бук". Крім того, істотно пошкоджений великий склад з боєприпасами. Кілька годин поспіль тривав бій за Велику Писарівку.
"Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю — це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей, наших дітей", — наголосив Живицький.