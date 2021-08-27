Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула – Эрдоган

Эрдоган: на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов. Фото: коллаж "Сегодня"

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, предложило Турции осуществлять управление аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV. в пятницу, 27 августа.

"Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ, не приняли решение", – сказал он.

Президент отметил, что решение не принято из-за неопределенности именно с точки зрения обеспечения безопасности воздушной гавани.

"Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это. Так что на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов", – сказал он, отметив, что необходимы соответствующие условия, чтобы Анкара смогла заниматься управлением воздушной гавани.

Турецкий лидер добавил, что контакты Анкары с движением возможны при наличии повода и желания.

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"Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения", – отметил он.

Эвакуация продолжается

В то же время Эрдоган сообщил, что эвакуация турецких военных и гражданских из Кабула продолжается. Страна эвакуировала сотрудников своего посольства из города в район аэропорта.

"В самом скором времени мы закончим эвакуацию военных и гражданских. Мы провели тщательную подготовку, и процесс идет успешно. Люди вывозятся самолетами в Исламабад, а оттуда, кто хочет, летит "Турецкими авиалиниями" домой", – сообщил он.

14 июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО, который должен завершиться к 11 сентября 2021 года. По итогам саммита альянса 14 июня страны НАТО приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения непрерывной работы международного аэропорта Кабула, учитывая его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром. Талибы, взявшие контроль в стране в свои руки, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

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