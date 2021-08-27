Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула – Эрдоган

Эрдоган: на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов. Фото: коллаж "Сегодня"
Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, предложило Турции осуществлять управление аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV. в пятницу, 27 августа.
"Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ, не приняли решение", – сказал он.
Президент отметил, что решение не принято из-за неопределенности именно с точки зрения обеспечения безопасности воздушной гавани.
"Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это. Так что на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов", – сказал он, отметив, что необходимы соответствующие условия, чтобы Анкара смогла заниматься управлением воздушной гавани.
Турецкий лидер добавил, что контакты Анкары с движением возможны при наличии повода и желания.
"Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения", – отметил он.
Эвакуация продолжается
В то же время Эрдоган сообщил, что эвакуация турецких военных и гражданских из Кабула продолжается. Страна эвакуировала сотрудников своего посольства из города в район аэропорта.
"В самом скором времени мы закончим эвакуацию военных и гражданских. Мы провели тщательную подготовку, и процесс идет успешно. Люди вывозятся самолетами в Исламабад, а оттуда, кто хочет, летит "Турецкими авиалиниями" домой", – сообщил он.
14 июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО, который должен завершиться к 11 сентября 2021 года. По итогам саммита альянса 14 июня страны НАТО приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения непрерывной работы международного аэропорта Кабула, учитывая его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром. Талибы, взявшие контроль в стране в свои руки, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.
Что было ранее
- После того, как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.