Талибы захватили ключевой город на севере Афганистана

Афганские спецназовцы спасают население. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

После того, как боевики движения "Талибан" захватили Нимроз на юго-западе Афганистана, им удалось взять под контроль город и административный центр одноименной провинции на севере страны – Кундуз.

Об этом сообщает BBC.

Город, который захватили талибы, имеет важное стратегическое значение. Это уже третья провинциальная столица в Афганистане, которую талибам удалось взять под контроль.

Город Кундуз с другими крупными городами, включая Кабул, соединяют автомагистрали. Кроме того, провинция граничит с Таджикистаном.

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Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

Тем временем американский президент Джо Байден считает, что военное присутствие США не поможет Афганистану решить неразрешимые проблемы этой страны. По его словам, сейчас группировка "Талибан" стала еще мощнее в военном отношении, чем даже в 2001 году, когда началась международная интервенция в Афганистан.