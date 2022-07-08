Террорист Гиркин признал, что российские оккупанты бессильны перед ВСУ

Гиркин в очередной раз признал провалы российской армии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков признал, что российские военные не способны воевать и ничего не умеют. Он отметил, что так называемая "спецоперация" затянулась, и с каждым днем у ВСУ все больше оружия.

Об этом бывший так называемый "министр обороны" незаконного формирования "ДНР" заявил в очередном своей видеооткровении.

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Гиркин с печалью вспоминает об "успехах" российской армии в марте-апреле.

"В тот момент Соединенные Штаты не собирались Украине ничего давать. Заметьте, чем дольше длится спецоперация, тем больше американцы дают хохл*м и денег, и оружия и всего. Сейчас то все убавилось, мы там давим по чуть-чуть, а вот особенно в марте и в апреле. Ну сейчас, ну что это? Это те русские, которых мы боялись так долго? Да они вообще что-нибудь умеют? Противник постоянно усиливается. Мы теряем не только время, мы теряем кадровую армию", – сказал он.

Владимир Соловьев. Фото: скриншот

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Подобные заявления Гиркина не особо приветствуются кремлевскими пропагандистами. Например, Владимир Соловьев откровенно заявляет о своей нелюбви к террористу Стрелкову и к его диванной аналитике.

"Я не верю объяснениям Стрелкова, что его не пускают на Донбасс. Ну просто реально не верю, если бы он хотел, он бы уже давно выехал. Но когда сидит такая разнеженная тушка и через губу всех поучает. А может ты уже давно другим богам служишь? А? А Стрелков на диване, с чашечкой чая и с недовольными губками, собранными куриной гузкой. Ну и где настоящий мужчина?", – интересуется пропагандист.

Другие откровения

Всего лишь 21 мая Гиркин рассказал, что развязанная Россией война стала затяжной, а такой сценарий грозит восстанием армии и, возможно, распадом страны.

Еще раньше он прокомментировал , что будет, если украинская армия будет иметь успех на херсонском, харьковском и изюмском направлениях.

, что будет, если украинская армия будет иметь успех на херсонском, харьковском и изюмском направлениях. Также Гиркин уверен, что Россия уже захватила наживку, брошенную Западом, и теперь осталось недолго ждать, когда она будет уничтожена .

. А вообще Гиркину дальше придется жить в том, что останется от России, поскольку в любой другой стране ему грозит экстрадиция – он является одним из обвиняемых в деле о катастрофе MH17, по которому Нидерландская прокуратура просит обвиняемым пожизненное тюремное заключение.

Ранее мы писали, что российская пропаганда продолжает накачивать зрителей фейками о преданных союзниках РФ, при этом используя методы, которые уже не раз давали сбой. Например – говорить только часть информации, совершенно закрывая глаза на главные смыслы.