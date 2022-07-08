Терорист Гіркін визнав, що російські окупанти безсилі перед ЗСУ

Гіркін вкотре визнав провали російської армії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрелков визнав, що російські військові не здатні воювати і нічого не вміють. Він зазначив, що так звана "спецоперація" затягнулася, і з кожним днем у ЗСУ все більше зброї.

Про це колишній так званий "міністр оборони" незаконного формування "ДНР" заявив у черговому відеоодкровенні.

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Гіркін із сумом згадує про "успіхи" російської армії у березні-квітні.

"В той момент Сполучені Штати не збиралися Україні нічого давати. Зауважте, чим довше триває спецоперація, тим більше американці дають хохл*м і грошей, і зброї і всього. Зараз то все поменшало, ми там тиснемо потроху, а ось особливо у березні та у квітні. Ну зараз, ну що це? Це ті росіяни, яких ми боялися так довго? Та вони взагалі щось вміють? Противник постійно посилюється. Ми втрачаємо не тільки час, ми втрачаємо кадрову армію", – сказав він.

Володимир Соловйов. Фото: скріншот

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Подібні заяви Гіркіна не надто вітаються кремлівськими пропагандистами. Наприклад, Володимир Соловйов відверто заявляє про свою нелюбов до терориста Стрєлкова та його диванної аналітики.

"Я не вірю поясненням Стрєлкова, що його не пускають на Донбас. Ну просто реально не вірю, якби він хотів, він би вже давно виїхав. Але коли сидить така розніжена тушка і через губу всіх повчає. А може, ти вже давно іншим богам служиш? А? А Стрілков на дивані, з чашкою чаю і з незадоволеними губками, зібраними курячою гузкою. Ну і де справжній чоловік?" – цікавиться пропагандист.

Інші одкровення

Лише 21 травня Гіркін розповідав, що розв'язана Росією війна стала затяжною, а такий сценарій загрожує повстанням армії та, можливо, розпадом країни.

Ще раніше він прокоментував , що буде, якщо українська армія матиме успіх на херсонському, харківському та родзинках.

, що буде, якщо українська армія матиме успіх на херсонському, харківському та родзинках. Також Гіркін впевнений, що Росія вже захопила наживку, кинуту Заходом, і тепер залишилося недовго чекати, коли вона буде знищено .

. А взагалі Гіркіну далі доведеться жити в тому, що залишиться від Росії, оскільки в будь-якій іншій країні йому загрожує екстрадиція – він є одним із обвинувачених у справі про катастрофу MH17, за якою Нідерландська прокуратура просить обвинуваченим довічне ув'язнення.

Раніше ми писали, що російська пропаганда продовжує накачувати глядачів фейками про відданих союзників РФ, при цьому використовуючи методи, які вже неодноразово давали збій. Наприклад – говорити лише частину інформації, зовсім заплющуючи очі на головні смисли.