Тихановская просит Запад создать международный трибунал по Лукашенко

Оппозиционерка рассказала в Сенате Чехии, сколько режим Лукашенко отправил белорусов в тюрьмы

Александр Лукашенко / Фото: Getty Images

Санкций против белорусской власти недостаточно – непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко нужно судить в международном трибунале.

Об этом заявила во время выступления в Сенате Чехии лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает Голос Америки.

Она считает, что необходимо международное расследование военных преступлений, совершенных режимом Лукашенко в прошлом и в период после выборов 2020 года.

"Мы не можем позволить диктаторам писать историю", – сказала Тихановская.

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Оппозиционерка напомнила, что белорусы вышли на протесты из-за фальсификации выборов, на что режим Лукашенко ответил жесткими репрессиями, в ходе которых были арестовано более 35 тысяч человек, людей избивали и пытали.

"Ожесточенные репрессии стали террором, которого страна не знала со времен сталинизма. Единственным выходом из кризиса в Беларуси могут быть только свободные выборы", – добавила Тихановская.

А тем временем Лукашенко ужесточил наказание за протесты. Как сообщали новости "Сегодня", непризнанный президент Беларуси подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

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