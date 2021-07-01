Трамп лаконично ответил насчет своего участия в выборах в 2024 году

На очередном политическом мероприятии 45-й президент США ответил – решился ли он опять вступить в президентскую гонку

Дональд Трамп не спешит раскрывать интригу насчет своего участия в следующих выборах. Фото: REUTERS/Jim Bourg

Бывший президент США Дональд Трамп уже определился насчет своего участия в президентской гонке в 2024 году, однако в пользу чего он сделал свой выбор, пока что неизвестно.

Об этом сообщает New York Post.

"Вы не собираетесь отвечать, но я должен спросить. На каком этапе принятия решения вы находитесь? Вы уже его приняли?" – спросили у него во время визита в город Эдинбург, штат Техас.

Читайте также: Дональд Трамп начал тур "мести" республиканцам

"Да", – лаконично ответил Трамп под аплодисменты собравшихся.

Реклама

"Я думаю, вы правильно поняли", – обратился к публике ведущий, предполагая, что 45-й президент США все-таки примет участие в следующих президентских выборах.

И вероятнее всего, это действительно так, поскольку в последние недели Дональд Трамп активно участвует в мероприятиях Республиканской партии, а также уже провел и только планирует митинги в традиционно "колеблющихся" штатах – Флориде, Северной Каролине, Огайо и Джорджии.

А на прошлой неделе он начал свой "тур мести" республиканцам, которые не поддержали его после выборов в 2020 году.

Напомним, ранее его сын Эрик Трамп тоже заявлял о намерении своего отца выдвинуть кандидатуру на следующих выборах.