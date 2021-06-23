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Трамп в 2024 году опять будет баллотироваться в президенты из-за Байдена

23 июня 2021 19:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сын экс-президента рассказал о желании их семейства опять участвовать в президентской гонке после недавнего саммита США – Россия

Политика Байдена подталкивает Трампа в третий раз баллотироваться в президенты. Фото: коллаж "Сегодня"

Политика Байдена подталкивает Трампа в третий раз баллотироваться в президенты. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-президент США Дональд Трамп видит в действиях своего преемника Джо Байдена стимул снова баллотироваться на выборах, которые запланированы в 2024 году.

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Об этом в эфире телеканала Newsmax заявил его сын Эрик Трамп.

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"Многие люди говорят: "Я очень скучаю по Трампу. Мне может не нравиться каждый его "твит", но он был невероятно эффективным". Я считаю, что каждый божий день, когда Байден разрушает нашу нацию, еще больше стимулирует моего отца и, честно говоря, всю нашу семью сделать это снова [дети Трампа принимали активное участие в его избирательной кампании – ред.]. Мы собираемся пройти через эту дверь", – добавил Трамп-младший.

Стоит отметить, что с того момента, как Дональд Трамп покинул Белый дом в январе, он и сам уже неоднократно озвучивал намерение испытать свои силы в президентской гонке в 2024 году. К тому же, он и продолжает оказывать значительное влияние на Республиканскую партию США.

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Эрик Трамп считает, что победить на выборах его отцу поможет некое "сочетание факторов", среди которых – недавняя встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным в Швейцарии, который, как утверждает Трамп-младший, публично проявил неуважение к американскому лидеру.

Его отец после саммита США – Россия в Женеве заявил, что Соединенные Штаты ничего не получили от этой встречи.

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