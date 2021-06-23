Трамп у 2024 року знову балотуватиметься в президенти через Байдена

Син екс-президента розповів про бажання їхнього сімейства знову брати участь в президентських перегонах після недавнього саміту США – Росія

Політика Байдена підштовхує Трампа втретє балотуватися в президенти. Фото: колаж "Сьогодні"

Екс-президент США Дональд Трамп бачить в діях свого наступника Джо Байдена стимул знову балотуватися на виборах, які заплановані в 2024 році.

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Про це в ефірі телеканалу Newsmax заявив його син Ерік Трамп.

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"Багато людей кажуть: "Я дуже сумую за Трампом. Мені може не подобається кожен його "твіт", але він був неймовірно ефективним". Я вважаю, що кожен божий день, коли Байден руйнує нашу націю, ще більше стимулює мого батька і, чесно кажучи, всю нашу родину зробити це знову [діти Трампа брали активну участь в його виборчій кампанії – ред.]. Ми збираємося пройти через ці двері", – додав Трамп-молодший.

Варто зазначити, що з того моменту, як Дональд Трамп полишив Білий дім у січні, він і сам вже неодноразово озвучував намір випробувати свої сили в президентських перегонах в 2024 році. До того ж, він і тепер продовжує значно впливати на Республіканську партію США.

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Ерік Трамп вважає, що перемогти на виборах йому батькові допоможе таке собі "поєднання чинників", серед яких – нещодавня зустріч Байдена з російським президентом Володимиром Путіним в Швейцарії, який, як стверджує Трамп-молодший, публічно проявив неповагу до американського лідера.

Його батько після саміту США – Росія в Женеві заявив, що Сполучені Штати нічого не отримали від цієї зустрічі.