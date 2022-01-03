Трампа и его семью вызвали в суд – подробности

Экс-президента США и двоих старших детей подозревают мошенничестве / Фото: Коллаж: Сегодня
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк допросит бывшего президента США Дональда Трампа и двух его детей. Об этом сообщает The New York Times.
По информации издания, поводом стало расследование в отношении бизнес-империи Дональда Трампа в годы его президентства.
Следствие подозревает Дональда Трампа-старшего в мошенничестве — одна из компаний Трампа в налоговых отчетах указала заниженную стоимость, однако для получения льгот была указана более высокая стоимость активов.
Дети экс-президента Дональд, Иванка и Эрик были вовлечены в бизнес отца и работу его главной управляющей компании Trump Organization, в которую все они были устроены на работу сразу после окончания колледжей.
Трампы заявили, что будут бороться с повестками в суд. Аналогичная судебная тяжба разыгралась в прошлом году после того, как офис Джеймс вызвал в суд для дачи показаний другого сына экс-президента – Эрика Трампа.
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