Трампа та його сім'ю викликали до суду – подробиці

Екс-президента США та двох старших дітей підозрюють шахрайстві / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк допитає колишнього президента США Дональда Трампа та двох його дітей. Про це повідомляє The New York Times .

За інформацією видання, приводом стало розслідування стосовно бізнес-імперії Дональда Трампа у роки його президентства.

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Слідство підозрює Дональда Трампа-старшого в шахрайстві – одна з компаній Трампа у податкових звітах вказала занижену вартість, проте для отримання пільг було вказано вищу вартість активів.

Діти екс-президента Дональд, Іванка та Ерік були залучені до бізнес-батька та роботи його головної керуючої компанії Trump Organization, в яку всі вони були влаштовані на роботу відразу після закінчення коледжів.

Трампи заявили, що боротимуться з повістками до суду. Аналогічний судовий позов розігрався минулого року після того, як офіс Джеймс викликав до суду для надання свідчень іншого сина екс-президента – Еріка Трампа.

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