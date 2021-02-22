Верховний суд США дав хід кримінальному розслідуванню проти Трампа

Адвокати експрезидента не змогли зашкодити прокуратурі дістатися до його податкових декларацій

Верховний суд США дозволив окружній прокуратурі Манхеттена використовувати податкові декларації експрезидента Дональда Трампа в кримінальній справі про його ймовірне ухилення від сплати податків.

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Про це повідомляє Axios, посилаючись на постанову суду, який відхилив клопотання адвокатів Трампа.

Журналісти називають звернення захисту експрезидента останньою юридичною перешкодою в цій тривалій судовій тяганині й спробою не дати прокуратурі дістатися до податкових декларацій Трампа.

Вперше прокуратура Манхеттена викликала бухгалтерську фірму Mazars USA, що обслуговує Trump Organization, до суду ще в 2019 році. Саме тоді було розпочато розслідування через виплати, які ексадвокат Трампа Майкл Коен робив від імені свого начальника під час президентських виборів у 2016 році.

Останніми місяцями розслідування активізувалося – прокуратура підозрює податкове і банківське шахрайство. Трамп будь-які правопорушення зі свого боку відкидає і називає це політизованим "полюванням на відьом".

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Нагадаємо, що в жовтні минулого року американські ЗМІ заявили, що Трамп не платив федеральний прибутковий податок протягом 10 років з останніх 15, а в 2016 та 2017 роках переказав лише по 750 доларів.

Більше про історію всіх податкових скандалів довкола експрезидента читайте в статті Ефект дежавю. Пояснюємо галас навколо податків Трампа.

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