Верховний суд США дав хід кримінальному розслідуванню проти Трампа

Верховний суд США дозволив окружній прокуратурі Манхеттена використовувати податкові декларації експрезидента Дональда Трампа в кримінальній справі про його ймовірне ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє Axios, посилаючись на постанову суду, який відхилив клопотання адвокатів Трампа.
Журналісти називають звернення захисту експрезидента останньою юридичною перешкодою в цій тривалій судовій тяганині й спробою не дати прокуратурі дістатися до податкових декларацій Трампа.
Вперше прокуратура Манхеттена викликала бухгалтерську фірму Mazars USA, що обслуговує Trump Organization, до суду ще в 2019 році. Саме тоді було розпочато розслідування через виплати, які ексадвокат Трампа Майкл Коен робив від імені свого начальника під час президентських виборів у 2016 році.
Останніми місяцями розслідування активізувалося – прокуратура підозрює податкове і банківське шахрайство. Трамп будь-які правопорушення зі свого боку відкидає і називає це політизованим "полюванням на відьом".
Нагадаємо, що в жовтні минулого року американські ЗМІ заявили, що Трамп не платив федеральний прибутковий податок протягом 10 років з останніх 15, а в 2016 та 2017 роках переказав лише по 750 доларів.
Більше про історію всіх податкових скандалів довкола експрезидента читайте в статті Ефект дежавю. Пояснюємо галас навколо податків Трампа.
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