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Верховний суд США дав хід кримінальному розслідуванню проти Трампа

22 лютого, 18:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Адвокати експрезидента не змогли зашкодити прокуратурі дістатися до його податкових декларацій

Верховний суд США дозволив окружній прокуратурі Манхеттена використовувати податкові декларації експрезидента Дональда Трампа в кримінальній справі про його ймовірне ухилення від сплати податків.

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Про це повідомляє Axios, посилаючись на постанову суду, який відхилив клопотання адвокатів Трампа.

Журналісти називають звернення захисту експрезидента останньою юридичною перешкодою в цій тривалій судовій тяганині й спробою не дати прокуратурі дістатися до податкових декларацій Трампа.

Вперше прокуратура Манхеттена викликала бухгалтерську фірму Mazars USA, що обслуговує Trump Organization, до суду ще в 2019 році. Саме тоді було розпочато розслідування через виплати, які ексадвокат Трампа Майкл Коен робив від імені свого начальника під час президентських виборів у 2016 році.

Останніми місяцями розслідування активізувалося – прокуратура підозрює податкове і банківське шахрайство. Трамп будь-які правопорушення зі свого боку відкидає і називає це політизованим "полюванням на відьом".

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Нагадаємо, що в жовтні минулого року американські ЗМІ заявили, що Трамп не платив федеральний прибутковий податок протягом 10 років з останніх 15, а в 2016 та 2017 роках переказав лише по 750 доларів.

Більше про історію всіх податкових скандалів довкола експрезидента читайте в статті Ефект дежавю. Пояснюємо галас навколо податків Трампа.

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США шахрайство Дональд Трамп податкові декларації
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