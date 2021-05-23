"У нас шок": родители задержанного Протасевича до сих пор не знают, где находится их сын

Они знали, что сын 23 мая возвращается из отпуска, но им было неизвестно, каким рейсом, – о задержании узнали из Telegram-каналов

Родители Романа Протасевича узнали о задержании сына в аэропорту Минска из новостей и до сил пор не знают, где он находится.

Об этом tut.by рассказал отец Романа – Дмитрий Протасевич.

"У нас шок, осознание того, что то, что происходит, не вписывается ни в какие рамки логики и разумных правил. Мы даже предположить не могли такой поворот событий", – сказал Дмитрий Протасевич.

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В Греции Роман был в отпуске. О его местонахождении знал ограниченный круг людей.

"Это была сугубо наша информация. Он никому не хотел распространяться. И от нас никто не мог узнать, что нам известно, где находится наш сын", – сказал отец Протасевича.

Протасевич на борту самолета

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Родителям было известно, что Роман должен был лететь из Афин 23 мая, но ни номера рейса, ни когда именно прилетит сын, они не знали.

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"Когда узнали информацию о том, что самолет рейса Афины – Вильнюс совершил посадку в Минске, у нас закралось подозрение, что что-то здесь не так. Мы подумали, что этим рейсом мог лететь наш сын. Так и оказалось. Дальше мы из телеграм-каналов узнали, что его задержали", – рассказал отец Романа.

Родители не знают, где их сын и что с ним, – с ними никто не связывался, а телефон Романа Протасевича недоступен.

Ранее мы сообщали, что после громкого задержания в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича соцсети призывают к бойкоту компании Ryanair. Для того чтобы его задержать, специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс. Распоряжение отдал лично Александр Лукашенко.