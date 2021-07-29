Будут приняты меры: у Путина "угрожают" НАТО за войска вблизи РФ

В учениях НАТО в Грузии принимают участие приблизительно 2500 военнослужащих из 15 стран НАТО и партнерских сил

В Кремле отреагировали на участие Азербайджана в учениях НАТО в Грузии. Фото: THINKSTOCK

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан является суверенным государством, отношениями с которым Россия дорожит. И участие Баку в военных учениях в Грузии является лишним подтверждением того, что НАТО располагает свою военную инфраструктуру вокруг российских границ.

Об этом сообщает РБК.

"Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны и главное, что это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности", — сказал представитель Кремля.



По его словам, для Москвы важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали "завуалированные действия в отношении России".

"Все же сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, что является главным противником", — добавил Песков.

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Что известно о военных учениях в Грузии

Agile Spirit 2021 начались 26 июля и продлятся до 6 августа.

Кроме Азербайджана, в них участвуют более 2,5 тыс. военных из стран и партнеров НАТО, а также из Грузии и Украины.

Учения проходят на учебном полигоне Вазиани, на базе одноименного военного аэропорта, на учебном полигоне Орфоло, авиабазе Сенаки, а также в полевых лагерях Эки и Сорта.

Учения проводят с целью повысить "оперативную совместимость" между вооруженными силами стран НАТО и укрепить "региональное сотрудничество в области безопасности".

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