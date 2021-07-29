Будут приняты меры: у Путина "угрожают" НАТО за войска вблизи РФ

В Кремле отреагировали на участие Азербайджана в учениях НАТО в Грузии. Фото: THINKSTOCK
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан является суверенным государством, отношениями с которым Россия дорожит. И участие Баку в военных учениях в Грузии является лишним подтверждением того, что НАТО располагает свою военную инфраструктуру вокруг российских границ.
Об этом сообщает РБК.
"Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны и главное, что это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности", — сказал представитель Кремля.
По его словам, для Москвы важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали "завуалированные действия в отношении России".
"Все же сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, что является главным противником", — добавил Песков.
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Что известно о военных учениях в Грузии
- Agile Spirit 2021 начались 26 июля и продлятся до 6 августа.
- Кроме Азербайджана, в них участвуют более 2,5 тыс. военных из стран и партнеров НАТО, а также из Грузии и Украины.
- Учения проходят на учебном полигоне Вазиани, на базе одноименного военного аэропорта, на учебном полигоне Орфоло, авиабазе Сенаки, а также в полевых лагерях Эки и Сорта.
- Учения проводят с целью повысить "оперативную совместимость" между вооруженными силами стран НАТО и укрепить "региональное сотрудничество в области безопасности".
Ранее мы сообщали, что президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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