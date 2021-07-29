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Будут приняты меры: у Путина "угрожают" НАТО за войска вблизи РФ

29 июля, 14:07

Мария Дмитренко

В учениях НАТО в Грузии принимают участие приблизительно 2500 военнослужащих из 15 стран НАТО и партнерских сил

В Кремле отреагировали на участие Азербайджана в учениях НАТО в Грузии. Фото: THINKSTOCK

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан является суверенным государством, отношениями с которым Россия дорожит. И участие Баку в военных учениях в Грузии является лишним подтверждением того, что НАТО располагает свою военную инфраструктуру вокруг российских границ.

Об этом сообщает РБК.

"Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны и главное, что это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности", — сказал представитель Кремля.

По его словам, для Москвы важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали "завуалированные действия в отношении России".

"Все же сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, что является главным противником", — добавил Песков.

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Что известно о военных учениях в Грузии

Ранее мы сообщали, что президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.

Также напомним, зачем в день саммита НАТО президент РФ дал интервью и чего ждать Украине.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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