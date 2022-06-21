У Путина высказались о сроках войны в Украине

Дмитрий Пеской объяснил, готов ли Путин отказаться от войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о сроках войны в Украине. Он спрогнозировал, что война будет длиться долго. Точных дат он не назвал.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

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В ответ на вопрос журналиста о том, будет ли война затяжной, Песков ответил так:

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу".

Путин не планирует заканчивать войну

Международный преступник и по совместительству президент России Владимир Путин 17 июня заявил, что современный мир "проходит эпоху кардинальных перемен". Среди прочего, по его мнению, ломаются и дают сбой именно международные институты, в то время как в России, как обычно, все в порядке.

Как и всегда, по мнению президента РФ, во всем оказались виноваты западные страны, которые "принципиально отказались исполнять взятые на себя ранее обязательства". При этом достичь с ними каких-либо новых договоренностей "оказалось просто невозможно".

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"В сложившийся ситуации на фоне возрастания для нас рисков и угроз решение России о проведении "специальной военной операции" было вынужденным – трудным безусловно, но вынужденным и необходимым", – заявил Путин.

При этом он отметил, что это решение было направлено на "защиту" граждан РФ, а также "жителей народных республик Донбасса", которые в течение восьми лет "подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада". По уверению президента РФ, Запад не только хотел реализовать "сценарий анти-России", но и вел активное "военное освоение украинской территории, накачивая Украину оружием и военными советниками".

Также Владимир Путин заявил, что все задачи "специальной военный операции" "безусловно будут решены".

Ранее мы писали, что разговоры о том, кто заменит на посту президента России Владимира Путина, ведутся уже давно. Армия и спецслужбы РФ ищут виноватого за провал на войне.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.