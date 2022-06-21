У Путіна висловилися про терміни війни в Україні

Дмитро Пєской пояснив, чи готовий Путін відмовитися від війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков висловився про терміни війни в Україні. Він спрогнозував, що війна триватиме довго. Точних дат не назвав.

Про це він сказав у інтерв'ю NBC News.

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У відповідь на запитання журналіста про те, чи буде війна затяжною, Пєсков відповів так:

"Так, це буде тривала криза. Ми більше ніколи не довірятимемо Заходу".

Путін не планує закінчувати війну

Міжнародний злочинець та за сумісництвом президент Росії Володимир Путін 17 червня заявив, що сучасний світ "проходить епоху кардинальних змін". Серед іншого, на його думку, ламаються і дають збій саме міжнародні інститути, тоді як у Росії, як завжди, все гаразд.

Як і завжди, на думку президента РФ, у всьому виявилися винні західні країни, які "принципово відмовилися виконувати взяті на себе раніше зобов'язання". При цьому досягти з ними будь-яких нових домовленостей "виявилося просто неможливо".

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"У ситуації, що склалася, на тлі зростання для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної військової операції" було вимушеним – важким, безумовно, але вимушеним та необхідним", – заявив Путін.

При цьому він зазначив, що це рішення було спрямоване на "захист" громадян РФ, а також "жителів народних республік Донбасу", які протягом восьми років "зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво Заходу". За запевненням президента РФ, Захід не лише хотів реалізувати "сценарій анти-Росії", а й вів активне "воєнне освоєння української території, накачуючи Україну зброєю та військовими радниками".

Також Володимир Путін заявив, що всі завдання "спеціальної військової операції" "безумовно буде вирішено".

Раніше ми писали, що розмови про те, хто замінить на посаді президента Росії Володимира Путіна, точаться вже давно. Армія та спецслужби РФ шукають винного за провал на війні.

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Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку.