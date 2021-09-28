Убийство сотрудника КГБ с разных ракурсов – белорусские СМИ опубликовали странное видео

Не совсем понятно кто и зачем снимал самого стрелка в момент выстрела изнутри квартиры. Коллаж "Сегодня".

Белорусские СМИ распространили странное видео убийства сотрудника КГБ во время штурма квартиры, где находились подозреваемые в террористической деятельности.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "СБ ТВ"

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Не постановка ли это?

СМИ пишут, что это произошло в Минске. Стрелявший якобы был убит ответным огнём. а убитого звали Зельцер Андрей Юрьевич, ему было 32 года, работал в EPAM Systems (IT-компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Беларуси).

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Не совсем понятно кто и зачем снимал самого стрелка в момент выстрела изнутри квартиры. Возможно, его соратники.

Съемка внутри квартиры

Съемка также велась внутри квартиры. Однако на 26-й секунде план меняется — в кадре резко появляется квартира стрелявшего изнутри. Сотрудники КГБ в нее на этот момент еще не попали. На видео также заметно, что в квартире рядом со стрелком находится девушка, которая тоже как будто снимает видео. Она появляется на 28−29 секундах: сперва в отражении телевизора, которое расположено за стрелком, а уже потом и в самом кадре.

По информации Кулуары KYKY, 40-летняя жена минчанина, стрелявшего в сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. Позже стало известно, что на борту самолета находился сотрудник КГБ Беларуси.

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