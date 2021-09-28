Вбивство співробітника КДБ з різних ракурсів – білоруські ЗМІ опублікували дивне відео

Не зовсім зрозуміло хто і навіщо знімав самого стрілка в момент пострілу зсередини квартири. Колаж "Сегодня".

Білоруські ЗМІ поширили дивне відео вбивства співробітника КДБ під час штурму квартири, де знаходилися підозрювані в терористичній діяльності.

відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "СБ ТВ"

Реклама

Чи не постановка чи це?

ЗМІ пишуть, що це сталося в Мінську. Той, хто стріляв нібито був убитий вогнем у. а убитого звали Зельцер Андрій Юрійович, йому було 32 роки, працював в EPAM Systems (IT-компанія, заснована білоруським підприємцем Аркадієм Добкіним, якого Лукашенко назвав одним зі спонсорів протестів в Білорусі).

Реклама

Не зовсім зрозуміло хто і навіщо знімав самого стрілка в момент пострілу зсередини квартири. Можливо, його соратники.

Зйомка всередині квартири

Зйомка також велася всередині квартири. Однак на 26-й секунді план змінюється – в кадрі різко з'являється квартира стріляв зсередини. Співробітники КДБ в неї на цей момент ще не потрапили. На відео також видно, що в квартирі поруч зі стрільцем знаходиться дівчина, яка теж наче знімає відео. Вона з'являється на 28-29 секундах: спершу в відображенні телевізора, яке розташоване за стрільцем, а вже потім і в самому кадрі.

За інформацією Кулуари KYKY, 40-річна дружина мінчанин, який стріляв у співробітника КДБ, затримана за підозрою в співучасті у вбивстві.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича . Також була затримана його дівчина. Пізніше стало відомо, що на борту літака знаходився співробітник КДБ Білорусі.

Читайте також докладніше, як відреагували світові політики на затримання Протасевича .