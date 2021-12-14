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Ученые выяснили, защитят ли нас две дозы вакцины от штамма "Омикрон"

Владимир Козырь
14 декабря, 02:52
Ученые проанализировали образцы людей, которые были привиты вакцинами известных производителей

Оказывается, что двух доз недостаточно для защиты от нового варианта коронавируса/Коллаж: "Сегодня"

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что двух доз вакцины от коронавируса недостаточно для полной защиты от штамма "Омикрон". Они проанализировали образцы крови людей, которые ранее были вакцинированы препаратами Oxford/AstraZeneca или Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Reuters.

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Что удалось выяснить?

Исследование показало, что две дозы вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител против штамма "Омикрон". Это означает, что заразится вирусом могут и вакцинированные люди, и переболевшие.

Две дозы все равно важны!

Несмотря на исследования ученых, две вакцины все равно не бесполезны. Поскольку нет доказательств, что низкий уровень антител может привести к более высокому риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у тех, кто получил две дозы одобренных вакцин.

"Эти данные важны, но являются лишь частью картины. Они показывают только на нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", — подчеркнул профессор Оксфорда Мэтью Снейп.

По миру распространяется новый COVID-штамм "Омикрон"

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