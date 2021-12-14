Вчені з'ясували, чи захистять нас дві дози вакцини від штаму "Омікрон"

Виявляється, що двох доз недостатньо для захисту від нового варіанту коронавірусу/Колаж: "Сьогодні"
Науковці з Оксфордського університету з'ясували, що двох доз вакцини від коронавірусу недостатньо для повного захисту від штаму "Омікрон". Вони проаналізували зразки крові людей, які раніше були вакциновані препаратами Oxford/AstraZeneca або Pfizer-BioNTech.
Про це повідомляє Reuters.
Що вдалося з'ясувати?
Дослідження показало, що дві дози вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти штаму "Омікрон". Це означає, що заразиться вірусом можуть і вакциновані люди, і перехворілі.
Дві дози однаково важливі!
Попри дослідження вчених, дві вакцини однаково не марні. Оскільки немає доказів, що низький рівень антитіл може призвести до більш високого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.
"Ці дані важливі, але є лише частиною картини. Вони показують тільки на нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", — наголосив професор Оксфорда Метью Снейп.
Світом поширюється новий COVID-штам "Омікрон"
- Напередодні було оприлюднено дослідження нового штаму коронавірусу "Омікрон". З 43 відомих випадків зараження штамом "Омікрон" у США виявлено переважно у щеплених осіб. Симптоми хвороби переважно були неважкі.
- Вчені вже знайшли захист від "Омікрону", але в Україні він поки що недоступний. Перші дослідження показали, що вакцинація двома дозами не захистить від нового небезпечного штаму.
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