Украина победит Россию с помощью союзников. Что пишут западные СМИ

Украина победит Россию при поддержке Запада. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают помощь Запада в войне с Россией, поставки в нашу страну немецких танков и привлечение Украины к саммиту G-20 .

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Цель США: ослабить Россию и укрепить Украину

Издание The Wall Street Journal сообщает, что целью администрации Байдена в войне в Украине является снижение военного потенциала России и укрепление Украины, чтобы предотвратить попытки Москвы завоевать территорию силой в будущем. Как заявили официальные представители США, по замыслу Белого дома, Россия окажется в гораздо более слабой позиции в то время, как Украина должна стать гораздо сильнее для дальнейшего сдерживания от любой агрессии.

Украина победит Россию при помощи Запада

Американская газета The Washington Post пишет, что США верят в победу Украины над Россией при "правильной поддержке" со стороны Запада. Высокопоставленные чиновники США, посетившие Киев 25 апреля, высоко оценили сопротивление Украины и выразили осторожный оптимизм по поводу перспектив страны. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война вступила в критическую стадию.

Во время войны с Украиной Россия потеряла тысячи солдат и единиц техники

Газета The Times информирует, что по данным британской разведки, с момента вторжения Путина в Украину погибли около 15 000 российских военных. Потери техники включают не менее 530 танков, 530 БТР и 560 БМП. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей и свой флагман в Черном море – ракетный крейсер "Москва".

Реклама

США хотят привлечь Украину к саммиту G-20

Информагентство Bloomberg сообщает, что США и союзники лоббируют привлечение Украины к саммиту G-20 вместе с Путиным. Некоторые страны хотели, чтобы Россия была исключена из встречи. США среди стран, которые говорят, что Украина должна приехать в Индонезию как гость.

Германия может начать поставки в Украину зенитных танков "Гепард"

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт хочет увеличить поставки оружия в Украину. По информации издания, Германия может разрешить поставки зенитных танков "Гепард". Кроме того, украинские солдаты будут учиться на системе Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды хотят поставить украинской армии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что немецкое предприятие оборонной промышленности Rheinmetall просит у правительства ФРГ разрешение на экспорт в Украину 88 танков Leopard 1A5 и 100 машин пехоты Marder.

Реклама

Также мы информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал срочно вооружить Украину.