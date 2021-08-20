"Украинский след" в российских авиакатастрофах. Почему в России так часто падают самолеты

Четыре катастрофы российских самолетов менее чем за месяц. Коллаж "Сегодня"

В России вторую неделю падают военные самолеты. И не просто самолеты, а гордость авиапрома – новейшие разработки. В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, заявлявшийся как флагман российских военно-космических сил. Пилот погиб на месте. А за сутки до этого загорелся российский транспортный самолет Ил-112, тоже последнего поколения – опытный образец. Когда заходил на посадку, загорелся двигатель. Три пилота погибли.

Эксперты отмечают, главная проблема российских самолетов – двигатели, рассказывает корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

Ранее Кремль покупал украинские. После 2014 года, по понятным причинам, любое сотрудничество Украины с РФ прекратилось. С тех пор они пытаются сделать свой двигатель. Но не очень удачно.

"Аналогичные двигатели пытаются наладить на мощностях собственных заводов. Но это достаточно уникальные технологии, сложные. И даже для россиян их повторить довольно сложно", – говорит военный эксперт Игорь Левченко.

Две недели назад в России на учениях также упал самолет. Истребитель Су-35. Самолет упал в Охотское море, а пилот успел катапультироваться

"Все это говорит о том, что проблемы остаются и в космосе российском, и в авиастроении. Они это развод советский, и развал, и те осколки от военно-промышленного комплекса остались в разных частях этого союза. До сих пор преодолеть за 30 лет не могут. Что бы они об этом не говорили", – отмечает военный эксперт Игорь Романенко.

Сами россияне, конечно, не признают никаких проблем и в своей пропаганде продолжают настаивать, что их войска – среди лучших.

"Это две большие разницы. Одно, что они говорят. И то, что есть на самом деле. Но информационная реклама российская, которая происходит, безусловно, эти факты подтверждает, что она является пропагандой. И рекламой. И не соответствует действительности", – добавляет Романенко.

Из-за непризнания Россией очевидных проблем продолжают гибнуть их военные.

Напомним, на днях в Турции разбился российский самолет, который должен был помогать тушить пожары. Экипаж самолета состоял из 8 человек – пятеро было из российской команды и трое турок. Предварительно известно, что никто не выжил.