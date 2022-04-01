Украину признают кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро: президент Европарламента

Президент Европарламента находится с визитом в Киеве / Коллаж "Сегодня"

Украину признают кандидатом на членство в Евросоюзе, а также окажут ей помощь в восстановлении после завершения войны.

Об этом отметила президент Европейского парламента Роберта Мецола на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, пишет Укринформ.

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Детали

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", – сказала Мецола.

Посягательство России на Украину, на ее свободу и территорию являются посягательством на целую Европу, говорит руководитель Европарламента. Также европейские партнеры обещают приложить все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села.

"Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, стойкостью вашей. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента", – добавила Мецола.

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В Украину необходимо отправить военную миссию НАТО

В Европарламенте должны начать думать о создании и направлении военной миссии НАТО в Украину, а также о частичном закрытии неба над Украиной.

"Мы должны начать думать о лоббировании военной миссии НАТО, чтобы создать гуманитарные коридоры и создать зону, закрытую для полетов, хотя бы в ограниченных районах", – сказал глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольд Ващиковский.

Также Ващиковский заявил, что Европарламент должен лоббировать предоставление большего количества оружия для Украины и усиление оборонной способности восточного фланга НАТО.

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