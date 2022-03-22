В Пентагоне заявили, что начали поставлять оружие Украине в рамках оборонной помощи

Оружие уже очень скоро поступит в Украину

Новая партия оружия будет в Украине в скором времени/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Пентагоне заявили, что отправление новой партии оружия в Украину на сумму 800 миллионов долларов уже началось. Однако она еще не поступила в нашу страну.

Об этом сообщает CNN.

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В Минобороны отметили, что новая оружейная партия еще дорабатывается.

"Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре", — заявил старший представитель Пентагона.

Байден подтвердил применение Россией против Украины звуковых ракет

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Они очень опасны, потому что их почти невозможно остановить.

По словам президента США, Россия использовала эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить. Поэтому оккупанты и ударили ею.

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