У Пентагоні заявили, що почали постачати зброю Україні в рамках оборонної допомоги

Зброя вже дуже скоро надійде в Україну

Нова партія зброї буде в Україні незабаром/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Пентагоні заявили, що відправлення нової партії зброї в Україну на суму 800 мільйонів доларів вже почалася. Однак вона ще не надійшла в нашу країну.

Про це повідомляє CNN.

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У Міноборони зазначили, що нова партія зброї ще доопрацьовується.

"Ми все ще допрацьовуємо відправлення, але як воно надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром", — заявив старший представник Пентагону.

Байден підтвердив застосування Росією проти України звукових ракет

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети. Вони дуже небезпечні, оскільки їх майже неможливо зупинити.

За словами президента США, Росія використала ці ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю. Така ракета має звичайну боєголовку, однак її майже неможливо зупинити. Через це окупанти і вдарили нею.

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