В Австралии протестующие против карантина атаковали копов – начались массовые задержания

Протесты в Австралии закончились массовыми задержаниями / Фото: Коллаж: Сегодня
В Австралии митинги против карантина завершились столкновениями с полицией. Копы задержали более 250 протестующих.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Акции протеста организовали в Мальбурне. Правоохранители хотели сдержать толпу и призвали людей разойтись из-за нарушения социальной дистанции. Но в ответ их забросали бутылками с водой и камнями.
В результате правоохранители вызвали подкрепление и начались массовые аресты, задержали более двух с половиной сотен протестующих.
Акции противников карантинных ограничений проходили и в других крупных городах Австралии, впрочем, там до таких столкновений не дошло.
Карантинные протесты по всему миру
По миру уже давно идет волна протестов против вводимых властями ограничений из-за пандемии коронавируса.
- В Берлине в ходе акций против коронавирусных ограничений 1 августа произошли столкновения участников с полицией, в результате которых были задержаны более 500 человек и пострадали 10 полицейских.
- Во Франции более ста тысяч человек протестовали против нового "карантинного" плана властей, что в результате переросло в массовые погромы.
- В Испании в Барселоне полиция разогнала 9 тысяч человек, которые собрались в центре города и на близлежащем пляже на массовые гулянья в связи с ослаблением карантина, введенного ранее из-за коронавируса.