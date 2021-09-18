В Австралії протестувальники проти карантину атакували копів – почалися масові затримання

Протести в Австралії закінчилися масовими затриманнями / Фото: Колаж: Сьогодні

В Австралії мітинги проти карантину завершилися зіткненнями з поліцією. Копи затримали понад 250 учасників протесту.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Акції протесту організували в Мальбурні. Правоохоронці хотіли стримати натовп і закликали людей розійтися через порушення соціальної дистанції. Але у відповідь їх закидали пляшками з водою і камінням.

У результаті правоохоронці викликали підкріплення і почалися масові арешти, затримали більше двох з половиною сотень протестувальників.

Акції супротивників карантинних обмежень проходили і в інших великих містах Австралії, втім, там до таких сутичок не дійшло.

Карантинні протести по всьому світу

Світом вже давно йде хвиля протестів проти обмежень через пандемію коронавірусу.