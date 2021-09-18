В Австралії протестувальники проти карантину атакували копів – почалися масові затримання

Протести в Австралії закінчилися масовими затриманнями / Фото: Колаж: Сьогодні
В Австралії мітинги проти карантину завершилися зіткненнями з поліцією. Копи затримали понад 250 учасників протесту.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Акції протесту організували в Мальбурні. Правоохоронці хотіли стримати натовп і закликали людей розійтися через порушення соціальної дистанції. Але у відповідь їх закидали пляшками з водою і камінням.
У результаті правоохоронці викликали підкріплення і почалися масові арешти, затримали більше двох з половиною сотень протестувальників.
Акції супротивників карантинних обмежень проходили і в інших великих містах Австралії, втім, там до таких сутичок не дійшло.
Карантинні протести по всьому світу
Світом вже давно йде хвиля протестів проти обмежень через пандемію коронавірусу.
- У Берліні в ході акцій проти коронавірусних обмежень 1 серпня відбулися зіткнення учасників з поліцією, у результаті яких було затримано більше 500 людей і постраждали 10 поліцейських.
- У Франції більше ста тисяч людей протестували проти нового "карантинного" плану влади, що в результаті переросло в масові погроми.
- В Іспанії в Барселоні поліція розігнала 9 тисяч людей, які зібралися в центрі міста і на прилеглому пляжі на масові гуляння у зв'язку з ослабленням карантину, введеного раніше через коронавірус.