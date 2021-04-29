В больнице под Берлином жестоко убили 4 человек (фото)

По подозрению в совершении преступления в ночь на 29 апреля задержали 51-летнюю сотрудницу медзаведения

В Германии в больнице города Потсдам под Берлином в ночь на четверг, 29 апреля, обнаружили четыре тела со следами насильственной смерти, по меньшей мере один человек тяжело ранен.

Об этом со ссылкой на отчет полиции сообщает DW.

"Ранения всех жертв свидетельствуют о применении внешнего воздействия чрезвычайной силы", – говорится в отчете.

По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя сотрудница больницы, но мотивы преступления пока не ясны.

Также не сообщается, являются ли убитые пациентами этой больницы.

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